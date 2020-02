Sudan: governo annuncia consegna di Bashir alla Cpi, ma restano dubbi su modi e tempi (8)

- Ma c’è anche la politica estera al centro delle azioni del governo per riportare il Sudan nell’arena della comunità internazionale dopo la destituzione di Bashir. Ha suscitato forte scalpore, soprattutto all’interno del mondo arabo, l’incontro fra Burhan e il premier israeliano Benjamin Netanyahu avvenuto ad Entebbe, in Uganda, lo scorso 3 febbraio. In quell'occasione i due leader hanno concordato di avviare il processo di normalizzazione delle relazioni fra i due paesi, di fatto inesistenti dall’indipendenza del Sudan dal Regno Unito, avvenuta nel 1956. “Abbiamo concordato di avviare una cooperazione che porterà alla normalizzazione delle relazioni tra i due paesi”, ha scritto Netanyahu su Twitter subito dopo l’incontro, avvenuto a porte chiuse. L’incontro, il primo ad alto livello avvenuto fra i rappresentanti dei due paesi, è stato accolto con favore dal dipartimento di Stato degli Stati Uniti ed è arrivato sulla scia delle polemiche internazionali e regionali sul cosiddetto “Piano del secolo” per il Medio Oriente annunciato dal presidente Usa, Donald Trump, fortemente respinto dalla leadership palestinese e dalla Lega araba, di cui il Sudan fa parte. In una dichiarazione rilasciata dal portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, quest’ultimo ha ringraziato Burhan “per la sua leadership nella normalizzazione dei legami con Israele”, confermando che il segretario di Stato Mike Pompeo ha invitato Burhan a visitare Washington nel prossimo futuro. (segue) (Res)