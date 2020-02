Sudan: governo annuncia consegna di Bashir alla Cpi, ma restano dubbi su modi e tempi (9)

- L’incontro fra Netanyahu e Burhan ha tuttavia sollevato forti polemiche in Sudan. Il Consiglio sovrano ha dichiarato di non essere stato informato in anticipo dell’incontro, come confermato dal portavoce del governo Faisal Mohamed Saleh. “Abbiamo ricevuto informazioni attraverso i media. Il Consiglio dei ministri non è stato informato o consultato, quindi stiamo aspettando chiarimenti dopo il ritorno del capo del Consiglio sovrano”, ha osservato il ministro al sito “Middle East Eye”. Secondo quanto riferito da fonti militari citate dallo stesso sito, l'incontro fra Netanyahu e Burhan sarebbe stato facilitato dagli Emirati Arabi Uniti, con l'Arabia Saudita e l'Egitto informati del fatto. L’incontro è stato invece fortemente criticato dalla leadership palestinese che, per voce del segretario generale dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) Saeb Erekat, l’ha definito “una pugnalata alle spalle”. Erekat ha quindi esortato la coalizione delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc) a respingere il piano di Trump e i tentativi di normalizzazione delle relazioni tra Sudan e Israele. I due paesi non hanno mai avuto relazioni bilaterali ufficiali, anche se Israele intrattiene strette relazioni con il Sud Sudan, che si è separato dal Sudan nel 2011. (Res)