Campania: Ronghi (Fd'I), procedura concorsone iniziata male e finita peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del Tar di sospendere il concorsone è la conseguenza di una procedura partita male e finita peggio". E' quanto ha affermato il dirigente di FdI, Salvatore Ronghi. "Fin dal primo giorno, si appalesarono disfunzioni organizzative a dir poco incredibili"- ha sottolineato Ronghi - per il quale "l'esito di questa procedura e' la cartina di tornasole dei fallimenti di De Luca e della sua maggioranza. Vuol dire che spetterà al centrodestra mettere in campo procedure legittime e trasparenti per rimediare a tali fallimenti". (Ren)