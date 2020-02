Balcani: Di Maio, futura adesione Ue paesi regione possibile anche grazie a lavoro Forze armate italiane

- La futura adesione dei paesi dei Balcani occidentali all’Unione europea sarà possibile anche grazie al lavoro del personale delle Forze armate italiane. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo a Pristina al quartier generale della missione Nato Kfor. “Qui c’è un popolo che vuole diventare europeo. Dobbiamo favorire tutti i processi di integrazione possibile, affinché i popoli di questa regione possano accedere e prendere parte alla grande famiglia dell’Unione europea”, ha detto Di Maio. Se questo accadrà, secondo il ministro, sarà anche merito del lavoro del nostro personale militare, portato avanti da diversi anni, e che rende orgogliosi il governo ma anche “i nostri concittadini in patria”. Di Maio ha parlato di un valore che viene “da una grandissima tradizione” militare, di come le nostre Forze armate sanno “stare nel mondo, nei vari scenari di conflitto e di tensione”. Dai partner internazionali è riconosciuta all’Italia “una postura unica”, determinata da “gentilezza, cordialità e professionalità” del personale delle nostre Forze armate. Di Maio ha quindi evidenziato come nelle visite di questi giorni in Serbia, Macedonia del Nord e Kosovo si sia fatto “un lavoro che riguarda l’integrazione europea”. Le istituzioni incontrate da ministro hanno espresso ringraziamento per la presenza dei nostri miliari e per come viene portato avanti il comando della missione, determinante “per il processo di pace in questa regione”. Per un ministro degli Esteri, ha detto ancora Di Maio, la più grande soddisfazione è quella di ascoltare direttamente dalle istituzioni locali i complimenti alle Forze armate operanti nei teatri stranieri. (Kop)