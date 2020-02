Kosovo-Italia: Di Maio, pronti a cogliere opportunità da collaborazione - foto

- Il Sistema Italia è pronto a cogliere le opportunità economiche dalla collaborazione con il Kosovo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’incontro oggi a Pristina con il primo ministro kosovaro, Albin Kurti. Lo riferisce la Farnesina in un tweet. "L’Italia da sempre insieme al Kosovo per stabilizzazione dei Balcani. Continuiamo nel sostegno a istituzioni e a nuovo governo per crescita economica. Sistema Italia pronto a cogliere opportunità", ha affermato Di Maio. (Kop)