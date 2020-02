Migranti: M5s, Salvini tragicomico, difesa confini nazionali è cosa seria

- I senatori del Movimento conque stelle della commissione Difesa del Senato sono intervenuti sul caso della nave Gregoretti, commentando le parole in aula del leader della Lega, Matteo Salvini: "La difesa del Paese e dei confini nazionali è una cosa seria. Salvini non si permetta di ergersi a difensore della Patria per aver sequestrato la Gregoretti - hanno affermato -. Da quale minaccia avrebbe difeso il Paese? Da una nave militare italiana? Da un pugno di naufraghi disperati? Se non fosse tragico sarebbe comico". (Rin)