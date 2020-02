Umbria: Bori e Paparelli (Pd), preoccupati su vertenze Sangemini e Amerino

- I consiglieri regionali umbri del Partito democratico, Tommaso Bori e Fabio Paparelli, hanno espresso “preoccupazione per il protrarsi della vertenza riguardante i lavoratori delle aziende Sangemini e Amerino e, in particolare per il linguaggio criptico utilizzato al termine della riunione svoltati oggi presso la Regione”. Hanno annunciato un'interrogazione finalizzata a sapere "quali provvedimenti intenda adottare per tutelare l’occupazione ed assicurare la strategicità dei siti produttivi di questi due marchi storici del panorama delle acque minerali umbre”. Secondo Bori e Paparelli: “è fondamentale richiamare la proprietà al rispetto degli accordi intercorsi nel 2018, tra Regione e la Società Ami spa in cui veniva richiamato un vincolo di mantenimento occupazionale, a fronte di un programma di riorganizzazione aziendale e di investimento teso a riposizionare gli stabilimenti di San Gemini e Amerino sul mercato, sostanzialmente mai partito”. (segue) (Ren)