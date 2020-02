Umbria: Bori e Paparelli (Pd), preoccupati su vertenze Sangemini e Amerino (2)

- I consiglieri dem hanno aggiunto: "A quanto risulta, le scarse iniziative ad oggi messe in campo dall’azienda in relazione all’accordo raggiunto, sono state di fatto finanziate attraverso la cassa integrazione accettata dai lavoratori. La stessa Regione Umbria - ricordano - è il soggetto titolare di una concessione di attingimento di acque pubbliche rilasciata nel 2015 e valida fino al 2024, che è strettamente connessa al mantenimento occupazionale di tutto il personale in forza, a tempo indeterminato”. Quindi Bori e Paparelli hanno fatto sapere, infine, che saranno presenti alla seduta del Consiglio comunale aperto di San Gemini, previsto lunedì prossimo, “con l’obiettivo di ribadire queste istanze al fianco dei lavoratori e dei sindacati”. (Ren)