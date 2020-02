Sociale: Pelonzi (Pd), grazie a Regione Lazio e Arsial che salvano Locanda dei girasoli

- Questa mattina il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti si è recato alla Locanda dei girasoli. Il capogruppo capitolino del Pd, Giulio Pelonzi, ha preso parte all'incontro e in una nota spiega: "Grazie all'intervento della Regione Lazio e dell'Arsial, è stato messo in campo un progetto di rilancio professionale dell'attività di ristorazione e somministrazione dei prodotti a km 0, valorizzando prodotti tipici del Lazio. Ho avuto modo di esprimere la mia personale soddisfazione e quella del gruppo capitolino per questo intervento che ha dato soluzione all'annosa vicenda sul destino della locanda". Pelonzi poi ricorda che "già da tempo avevamo presentato in Aula, insieme alle opposizioni, una mozione salva-locanda che purtroppo venne bocciata per l'astensione da parte della maggioranza pentastellata. Decisione alquanto bizzarra e antitetica alle dichiarazioni della sindaca Raggi che aveva promesso la salvaguardia e tutela del futuro della società. Oggi - conclude Pelonzi - la locanda è salva e potrà proseguire le sue attività garantendo l'occupazione e le professionalità che operano al suo interno. Un esempio di governo che è riuscito a conciliare la norma con i principi di solidarietà e inclusione sociale". (Com)