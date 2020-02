Energia: ambasciata italia a Tirana organizza forum su opportunità e sfide del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante garantire e fornire alle aziende italiane già presenti sul territorio e a quelle sempre più numerose che hanno mostrato interesse a nuovi investimenti nel comparto energetico in Albania, un quadro il più possibile chiaro sulle prossime riforme e sulle politiche del governo albanese rispetto a 4 aspetti principali: i passi per conseguire una maggiore integrazione energetica regionale; la creazione di un mercato dell'energia più concorrenziale; la prossima costituzione di una borsa dell'energia e le politiche per lo sviluppo e diversificazione del mix energetico del Paese", spiega un comunicato dell'ambasciata sull'evento. Nel suo intervento al forum, l'ambasciatore italiano Fabrizio Bucci ha sottolineato che "le parole chiavi in questo settore sono la connettività, l'efficienza energetica, la progressiva liberalizzazione dei mercati, e l'integrazione progressiva dei mercati", ha detto Bucci, sottolineando come "i nostri attori istituzionali e operatori privati svolgono un ruolo fondamentale in questa parte dei Balcani, perché alla parte tecnica si unisce anche quella di capacity building". (segue) (Alt)