Energia: ambasciata italia a Tirana organizza forum su opportunità e sfide del settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano ha ribadito che "la connettività energetica è un tema fondamentale per l'Unione europea e il percorso di avvicinamento europeo dei paesi della regione del Balcani occidentali e sara' uno dei temi da affrontare anche nel prossimo vertice di Zagabria". Il viceministro albanese per l'energia Ilir Bejtja ha spiegato che l'Albania e' in fase di adattamento della sua legislazione con le direttive europee sul settore. "Ciò vorrà dire che in futuro gli stessi standard che vengono applicati in Italia, saranno attuati anche qui. Noi siamo disposti a risolvere ogni conseguenza che questo processo protrebbe avere per quanto riguarda il rispetto dei contratti esistenti", ha detto Bejtja, facendo sapere che "entro la fine dell'anno sara' attiva anche la Borsa energetica". Il forum di oggi, che ha visto anche la partecipazione di rappresentanti dell'Autorità italiana di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), del Gestore servizi energetici (Gse) del Gestore mercati elettrici (Gme) e di Terna, ha preso spunto anche dall'avvio della terza fase del programma di assistenza tecnica Kep/Cei "Central European Initiative Support for Strenghtening Energy Regulatory Authorities in the Western Balkans". (segue) (Alt)