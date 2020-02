Milano: regole più facili per piantare gli alberi e aree gioco riservate ai bimbi

- Piantare alberi a Milano diventerà più semplice. Così prevedono le modifiche al Regolamento del Verde proposte dalla giunta e presentate oggi in commissione ai consiglieri comunali dall'assessore all'Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran. "Il regolamento ha una modifica sugli alberi che si basa su uno studio di comparazione con le altre città. Noi nel regolamento precedente avevamo messo una norma molto prudenziale, dicendo che per piantare gli alberi si devono rispettare distanze (ad esempio dalla strada, dal marciapiede e dai tubi nel sottosuolo) molto rilevanti, che sono ottimali, ma irragionevoli per la vita di Milano e di tutte le altre città. Allora abbiamo analizzato cosa fanno le altre città: non c'è uno standard, ma tutti hanno delle norme molto più flessibili di quelle di Milano e quindi nella proposta abbiamo un po' ridotto gli obblighi e abbiamo lasciato più spazio a norme attuative da parte del settore verde, che possono andare incontro alle esperienze con cui ci siamo confrontati", ha spiegato Maran al termine della commissione. "L'obiettivo - ha specificato l'assessore - è piantare più alberi, mentre con quelle distanze rischiavamo che in alcune vie non si potesse mettere un filare alberato, per la distanza dalla strada, dal sottoservizio, eccetera, a fronte del fatto che i filari li abbiamo sempre messi, che già ci sono e che in tutte le altre città si mettono". (segue) (Rem)