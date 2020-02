Milano: regole più facili per piantare gli alberi e aree gioco riservate ai bimbi (2)

- Il Regolamento verrà modificato inserendo anche la possibilità di circolazione nelle aree verdi pubbliche dei mezzi di micromobilità, come i monopattini elettrici. Nuove regole anche per le aree gioco. "Al fine di preservare le aree gioco da fenomeni di vandalismo - si legge nella proposta di modifica - l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di regolamentare l'accesso alla aree gioco per fasce d'età distinte per i bambini fruitori e soli adulti accompagnatori". "Noi abbiamo inserito una facoltà: in casi limitati, quando si esagera, puoi dire che in quell'area non si entra. Non è una misura universale e non voglio estenderla dappertutto. Mi immagino che abbia un uso limitato nel tempo e su alcune aree", ha spiegato Maran. La prima area gioco dove la norma verrà introdotta è quella che sorgerà in piazza Luigi di Savoia e che - ha auspicato Maran - verrà aperta la prossima estate e sarà recintata. "L'idea è riservare l'ingresso solo ai bambini, agli accompagnatori e alle persone anziane. Quest'area ha bisogno di una norma del genere, perché è una zona difficile". (Rem)