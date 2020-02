Fisco: Costa, al lavoro con Ue per prezzare carbonio extra Unione, serve armonizzazione con Omc

- Il ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha affermato che in Europa si sta già "discutendo della possibilità di prezzare il carbonio in particolare quello di provenienza extra Ue". Il ministro lo ha assicurato durante il question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sulle iniziative volte ad introdurre in ambito europeo una tassa sulle emissioni di anidride carbonica, al fine di finanziare misure a tutela del clima o misure compensative di carattere sociale (Plangger-Misto-Minoranze linguistiche). "Ci stiamo lavorando, non sono l'unico. Ci sta lavorando il Parlamento europeo e l'Unione europea tenendo conto che (la misura, ndr) va armonizzata con l'Organizzazione mondiale del commercio". (Rin)