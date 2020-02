Speciale difesa: Iraq, al via nuova operazione militare per proteggere i confini con Giordania e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata lanciata l’operazione militare “Eroi dell’Iraq” per proteggere i confini del paese arabo con Giordania e Siria. Lo ha confermato la cellula per i media delle forze di sicurezza irachene. Una riunione al riguardo si è tenuta ieri alla presenza del capo di Stato maggiore, generale Othman al Ghanimi, e del vice comandante delle operazioni militare congiunte, generale Abdul Amir Rashid Yarallah, presso il Comando operativo di Al Jazeera, nel governatorato dell’Anbar. Nell’incontro è stata effettuata anche una revisione completa della situazione di sicurezza e d’intelligence presso le frontiere, in particolare lungo il confine iracheno con Siria e Giordania. I dettagli della prima fase della nuova operazione denominata “Eroi dell’Iraq” verranno annunciati in seguito. (Irb)