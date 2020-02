Speciale difesa: Libia, forze Haftar impediscono l’atterraggio ai voli delle Nazioni Unite

- Le Nazioni Unite hanno espresso “rammarico” per il fatto che l’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar abbia impedito l’atterraggio ai voli che trasportano il suo personale da e verso la Libia. “Questa pratica è stata ripetuta in diverse occasioni nelle ultime settimane”, si legge in una nota della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Umsmil). L’Onu teme che il blocco dei voli da parte dell’Lna sia di ostacolo “in un momento in cui tutto il suo personale lavora incessantemente per portare avanti il dialogo intra-libico lungo tre binari (militare, economico e politico) e per fornire assistenza umanitaria necessaria ai civili più vulnerabili ai conflitti”. (Lit)