Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, ruolo Alleanza in Afghanistan al centro della ministeriale

- Il ruolo della Nato in Afghanistan e l'analisi del lavoro in corso all'interno dell'Alleanza in merito ai nuovi sistemi missilistici russi saranno al centro della riunione dei ministri della Difesa dei paesi dell'Alleanza di oggi e domani. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, presentando la ministeriale odierna. I ministri affronteranno varie questioni: innanzitutto, "il ruolo della Nato in Afghanistan" e "di come la Nato possa fare di più per sostenere la lotta contro lo Stato islamico e il terrorismo internazionale", ha detto Stoltenberg. Il segretario generale ha sottolineato che la Nato è impegnata nella sua missione di addestramento in Afghanistan perché gli alleati credono "fermamente che questo sia il modo migliore per la Nato di sostenere il processo di pace negli sforzi per trovare una soluzione politica e negoziata alla crisi in Afghanistan". Per questo, "accogliamo con favore qualsiasi iniziativa che possa portare alla riduzione della violenza", ha aggiunto. Stoltenberg ha ribadito che è "estremamente importante trasmettere ai talebani un chiaro messaggio", e cioè quello "che devono dimostrare una reale volontà e capacità di ridurre la violenza e impegnarsi in colloqui di pace credibili". Per quanto riguarda i sistemi missilistici russi, nella riunione di oggi e domani si farà il punto sui lavori in corso nella Nato. "Abbiamo visto la fine del Trattato Inf a causa dei nuovi missili russi Ssc-8. Non imiteremo ciò che la Russia sta facendo", quindi con un dispiegamento di missili, "ma faremo in modo che la Nato mantenga una deterrenza e una difesa credibili anche in un mondo con più missili russi e senza il Trattato Inf", ha spiegato. Infine, il segretario generale si è detto desideroso di dare il benvenuto all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borell. "Ha già partecipato a riunioni della Nato come ministro degli Esteri, ma questo sarà il suo primo incontro nella sua nuova veste", ha detto. (Beb)