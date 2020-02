Speciale difesa: Siria, la ricostruzione della sparatoria a Qamishli, un civile ucciso da militari statunitensi

- Una pattuglia composta da quattro mezzi militari statunitensi è stata fermata a un posto di blocco delle forze governative siriane nei pressi di Qamishli, nel governatorato nord-orientale di Hasakah, ed è stata circondata da un gruppo di civili che ha iniziato a tirare pietre contro il convoglio. La sparatoria, secondo la ricostruzione fornita dai media locali, è scoppiata quando un uomo, successivamente identificato come Faisal Khaled Muhammad al Barri, ha cercato d’impadronirsi della bandiera degli Stati Uniti issata su uno dei mezzi. L’individuo è stato colpito ed è morto sul colpo. Negli scontri è rimasto anche ferito un soldato delle forze governative siriane. Successivamente sul posto è arrivato un convoglio della polizia militare russa per riportare la situazione alla calma. I mezzi militari statunitensi si sono ritirati riportando pochi danni, ma successivamente i caccia della Coalizione internazionale a guida Usa hanno effettuato tre raid sull’area. L’episodio è stato confermato dalla stessa Coalizione, che tuttavia non menziona la morte del civile e sostiene di aver agito in regime di legittima autodifesa. “Dopo che le truppe della Coalizione hanno lanciato diversi avvertimenti e hanno tentato di ridurre la tensione – si legge in un messaggio a firma del portavoce militare, colonnello Myles B. Caggins III, fatto circolare nelle ultime ore – la pattuglia è finita sotto attacco da parte di individui sconosciuti in possesso di armi leggere. In piena autodifesa, le truppe della Coalizione hanno risposto al fuoco. La situazione è tornata alla calma e l’episodio è ora sotto indagine. La pattuglia ha fatto ritorno alla base”. (Res)