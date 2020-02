Speciale difesa: Libia, conclusa la visita lampo di Di Maio a Tripoli, colloqui con Bashaga e Sarraj

- Si è conclusa nel giro di poche ore la visita lampo in Libia del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, primo capo della diplomazia europea a recarsi nel paese nordafricano dopo la Conferenza di Berlino sulla crisi libica del 19 gennaio scorso. Stavolta per il titolare della Farnesina c’è stata una sola tappa a Tripoli con due incontri: prima con il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashaga, influente esponete della città-Stato Misurata dove l’Italia è presente con 300 militari a difesa di un ospedale da campo; poi con il presidente del Consiglio presidenziale e premier del Gna, Fayez al Sarraj. Non si è concretizzato invece un colloquio a Bengasi con il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che dal 4 aprile del 2019 assedia la capitale della Libia. Il 17 dicembre scorso, Di Maio era stato protagonista di una missione a Tripoli, Tobruk e Bengasi doveva incontrato rispettivamente Sarraj, il presidente della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento monocamerale che si riunisce nell’est del paese), Aguila Saleh, e il genere Haftar. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, un incontro con l’alto ufficiale libico dovrebbe tenersi nei prossimi giorni. Intanto va segnalato che l’Esercito nazionale libico (Lna) sta impedendo da settimane l’atterraggio ai voli delle Nazioni Unite da e verso la Libia. Proprio oggi la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Umsmil) ha espresso “rammarico” per il blocco dell’Lna “in un momento in cui tutto il suo personale lavora incessantemente per portare avanti il dialogo intra-libico lungo tre binari (militare, economico e politico) e per fornire assistenza umanitaria necessaria ai civili più vulnerabili ai conflitti”. (Lit)