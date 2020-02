Aerotrasporto: FI presenta interpellanza su vicenda Air Italy, è bomba sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia ha annunciato questo pomeriggio la presentazione di un'interpellanza urgente al governo, firmata dalla capogruppo Mariastella Gelmini e dal deputato e coordinatore della Sardegna, Ugo Cappellacci, perché "la messa in stato di liquidazione di Air Italy è una vera e propria bomba sociale che coinvolge oltre ai 1400 lavoratori e le loro famiglie anche un'intera isola". "E' una decisione – evidenziano i due esponenti azzurri - che in un solo colpo spazza via 57 anni di storia dei trasporti aerei, che causa un dramma sociale per chi vede dissolversi il proprio futuro lavorativo e aggrava la già precaria situazione dei collegamenti da e per la Sardegna. La continuità territoriale aerea, infatti, già drasticamente ridotta dallo scellerato taglio nel 2014 delle cosiddette 'rotte minori' (Bologna, Napoli, Torino e Verona), rischia di essere cancellata del tutto anche per le rotte di Roma e Milano. Per tali destinazioni il regime varato a ottobre 2013, scaduto nel 2017 e più volte prorogato, terminerà ad aprile 2020, ma al momento l'Unione Europea non ha dato ancora il 'via libera' all'avvio di una nuova disciplina dell'imposizione di oneri di servizio pubblico né ad un'ulteriore proroga". (segue) (Com)