Aerotrasporto: FI presenta interpellanza su vicenda Air Italy, è bomba sociale (2)

- "Tale condizione sfavorevole – sottolineano i due parlamentari - rischia di moltiplicare gli effetti devastanti della crisi della compagnia aerea e di aggravare le inevitabili ripercussioni su altri settori, in particolare sul comparto turistico. Nonostante la catastrofe fosse annunciata, il governo è rimasto colpevolmente spettatore passivo e ha sottovalutato la situazione fino a quando la crisi non è culminata con la decisione estrema assunta dalla compagnia. E' necessario assumere l'atteggiamento che si deve avere dinanzi ad una drammatica emergenza. Forza Italia - concludono Gelmini e Cappellacci - chiede che i lavoratori non vengano lasciati soli in questa delicatissima fase della vertenza, che si riavvi subito il confronto con l'azienda per scongiurare o limitare gli effetti disastrosi della messa in stato di liquidazione e che il Governo intervenga con la dovuta determinazione nei confronti di Bruxelles per sbloccare il varo della nuova continuità territoriale aerea al fine di garantire oltre al diritto alla mobilità dei sardi anche uno scenario in cui i vettori aerei possano operare in maniera efficiente e a pari condizioni rispetto ad altre aree d'Europa". (Com)