Moda: dal 16 al 19 febbraio torna Micam Milano, tra innovazione, tendenze e sostenibilità

- Dal 16 al 19 febbraio torna a Fiera Milano il Micam Milano, il salone internazionale della Calzatura nella sua prima edizione del 2020, con 1205 espositori di cui 628 italiani e 577 stranieri che presenteranno oltre 1700 collezioni A/I 2020-2021. Quest'anno la cornice comunicativa sarà il mondo onirico delle fiabe con "Micam in Wonderland", con le immagini scattate dal fotografo Fabrizio Scarpa. "I metri quadri di esposizione sono quasi 60 mila, rendendo Micam Milano la fiera più grande al mondo nelle calzature, e la fiera di moda italiana più grande al mondo - ha dichiarato Tommaso Cancellara, ad di Micam e direttore generale Assocalzaturifici Italiani - Sulla comunicazione venivamo da un periodo dedicato alla Divina Commedia adesso invece ogni anno ci sarà una fiaba diversa: quella del 2020 è quella di Alice nel Paese delle meraviglie". Tra le novità principali di questa edizione, Micam X, l'area dedicata alle tante direttrici dell'innovazioni, incentrata su ricerca, sostenibilità e futuro. Relatori da tutto il mondo, a partire dal M.I.T al Fashion Institute of Technology di New York, si alterneranno sul palco con tre seminari, oltre ai workshop di Wgsn, sulle nuove tendenze, e quelli organizzati da Lineapelle, sugli aspetti innovativi dei materiali. (segue) (Rem)