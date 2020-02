Moda: dal 16 al 19 febbraio torna Micam Milano, tra innovazione, tendenze e sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'attenzione particolare verrà data alle strategie di nuova comunicazione con Micam PhotoLab dove le aziende potranno realizzare still life dei propri modelli grazie a fotografi esperti: "Un servizio che quest'anno proponiamo gratuitamente a tutte le aziende, per permettere di avere la propria collezione digitale, ma che dall'anno prossimo sarà uno di quelli offerti a pagamento" ha dichiarato Cancellara. Tra i grandi nomi di quest'anno Hide&Jack e Manila Grace, oltre al ritorno di Alberto Fasciani, Borbonese, Dkny e Love Moschino. Nella Man Square, l'area per le calzature da uomo sarà possibile partecipare a talk dove verranno illustrate tecniche di preparazione e degustazione di sigari e sarà messa a disposizione un'area ludica con biliardo e open bar. Nell'area iKids Square, l'artista Allison Hoffman realizzerà con filati riciclati le Wonder Doll, con i personaggi di Micam in Wonderland, per raccogliere fondi per i progetti di istruzione elementare in Malawi realizzati da Humana People to people. Spazio anche ai giovani talenti con lo spazio dedicato a 12 giovani nuovi stilisti selezionati da una giuria di esperti che saranno al Padiglione 4E, con una sfilata a loro dedicata , il 17 febbraio alle 12.45. (segue) (Rem)