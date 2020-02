Moda: dal 16 al 19 febbraio torna Micam Milano, tra innovazione, tendenze e sostenibilità (3)

- Un'installazione virtuale immersiva, realizzata dal regista Francesco Carrozzini, chiamata X-Ray Fashion, illustrerà l'urgenza di passare a un paradigma di moda sostenibile. L'89esima edizione di Micam Milano avviene in contemporanea ad altre grandi fiere, come il Mipel, l'Homi Fashion & Jewels (15-18 febbraio 2020), Lineapelle (19-21 febbraio 2020), Simac Tanning Tech (19-21 febbraio 2020), The One (20-23 febbraio), a sottolineare la progressiva collaborazione dei vari settori: "Avere le fiere in contemporanea o quasi, per i buyer, per i visitatori, per la stampa, per gli espositori e per noi organizzatori crea sinergie che porteranno sicuramente a una crescita di tutto il sistema" ha concluso Cancellara. (Rem)