Ucraina: premier Honcharuk annuncia lancio agenzia per la gestione del debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio dei ministri dell’Ucraina ha deciso di istituire un’agenzia per la gestione del debito pubblico. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino, Oleksiy Honcharuk, tramite il proprio canale Telegram. “Il governo ha deciso di istituire un’agenzia per il debito, di modo da assicurare che il paese non abbia problemi nel ripagare i prestiti avuti in precedenza. Nel solo 2019, l’attuazione con successo della strategia a medio termine per la gestione del debito pubblico, ideata dal ministero delle Finanze, ci ha permesso di risparmiare 19 miliardi di grivnie (710 milioni di euro) in spese sugli interessi”, ha spiegato Honcharuk. Le autorità dell’Ucraina si aspettano risultati ancora migliori dopo il lancio della nuova agenzia, ha aggiunto il premier, ricordando come un sistema di gestione analogo sia già stato sperimentato con successo in Germania, Svezia, Austria e Paesi Bassi. (Res)