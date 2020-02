Ariccia: Zingaretti, grande dolore per scomparsa sindaco Di Felice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La notizia della scomparsa di Roberto Di Felice mi addolora profondamente. Un amministratore capace, una persona che amava la cosa pubblica e la sua comunità di Ariccia in particolare. Un grande abbraccio alla sua famiglia e ai suoi concittadini da parte mia e di tutta l’amministrazione regionale”. Lo scrive in una nota il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti (Com)