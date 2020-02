Tunisia: risultati finali delle consultazioni di governo attesi per venerdì

- Il primo ministro designato della Tunisia, Elyes Fakhfakh, presenterà venerdì 14 febbraio alle ore 18:00 la valutazione finale delle consultazioni per la formazione del nuovo governo al presidente della Repubblica, Kais Saied. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Fakhfakh in un comunicato. Lo scorso 20 gennaio, il capo dello Stato aveva conferito a Fakhfakh l’incarico di formare un nuovo dopo che dieci giorni prima, il 10 gennaio, il governo di Habib Jemli non era riuscito a ottenere la fiducia da parte dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale tunisino. Fakhfakh ha avviato in questo periodo consultazioni con i partiti politici, i gruppi parlamentari, le organizzazioni nazionali e diverse personalità della società civile e delle istituzioni per la formazione del governo. La Costituzione concede al capo del governo designato un periodo massimo di un mese per formare il suo gabinetto. (Tut)