Tunisia: ministro Finanze, pronti i decreti attuativi della legge sul crowfunding

- Il governo tunisino ha pronti i decreti attuativi della legge sul crowfunding, adottata dal Consiglio dei ministri lo scorso 31 gennaio. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze, Slim Feriani, aprendo i lavori della Fiera dell’imprenditoria “Riyeda”, che si conclude domani, 13 febbraio presso la Città della cultura a Tunisi. La legge deve essere ancora adottata dal parlamento. Il crowdfunding è una nuova modalità per ottenere dei finanziamenti in modo innovativo, in grado di rivoluzionare l’ecosistema economico della Tunisia e di sviluppare start-up, investimenti ed esportazioni, ha spiegato il ministro. Feriani ha sottolineato l’importanza di promuovere la cultura imprenditoriale e l’iniziativa privata in Tunisia per creare posti di lavoro e incentivare gli investimenti. A tal proposito, Feriani ha ricordato le principali riforme intraprese dal dicastero da punto di vista giuridico, istituzionale e finanziario. Il dicastero svilupperà una strategia per l’industria e l’innovazione con un orizzonte di 15 anni, fino al 2035, e creerà nuove zone industriali integrate conformi agli standard internazionali.(Tut)