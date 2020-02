Cina: ministero Esteri, Pechino apprezza dichiarazione Brics a sostegno della lotta contro l'epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha espresso apprezzamento per la dichiarazione della Russia in qualità di rappresentante dei paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), a sostegno della lotta contro l'epidemia da coronavirus. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. La Russia, che quest'anno detiene la presidenza del blocco dei mercati emergenti Brics, ha rilasciato la dichiarazione per sostenere "il fermo impegno e gli sforzi decisivi del governo cinese" nel combattere l'epidemia. (segue) (Cip)