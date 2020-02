Russia: premier Mishustin incontra Ad Sberbank, focus su trasferimento azioni al governo

- Il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha incontrato l’amministratore delegato di Sberbank, Herman Gref, per discutere l’acquisto da parte del governo di una quota della partecipazione di controllo detenuta dalla Banca centrale nell’istituto di credito. “Abbiamo concordato un piano d’azione per organizzare il trasferimento delle azioni prima dell’assemblea annuale degli azionisti”, ha detto Gref. Durante la riunione, il premier ha sottolineato che le tecnologie elettroniche e i servizi offerti da Sberbank saranno molto utili per la creazione di una piattaforma pubblica digitale. “Ciò contribuirà a semplificare la vita quotidiana dei cittadini”, ha aggiunto Mishustin.(Rum)