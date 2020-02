Cambogia: Commissione Ue ritira alcune preferenze tariffarie per violazione diritti umani

- La Commissione europea ha deciso di ritirare parte delle preferenze tariffarie concesse alla Cambogia nell'ambito del regime commerciale "Tutto tranne le armi" dell'Unione europea a causa delle gravi e sistematiche violazioni dei principi dei diritti umani sanciti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici. Lo ha reso noto la Commissione europea spiegando che il ritiro delle preferenze tariffarie, e la loro sostituzione con le tariffe standard dell'Ue, interesserà i prodotti di abbigliamento e calzature, tutti i beni di viaggio e lo zucchero. La decisione della Commissione affronta le violazioni dei diritti umani che hanno innescato la procedura, preservando allo stesso tempo l'obiettivo di sviluppo del regime commerciale dell'Ue. Il ritiro ammonta a circa un quinto o 1 miliardo di euro delle esportazioni annuali della Cambogia verso l'Ue. "La durata, l'ampiezza e l'impatto delle violazioni della Cambogia dei diritti alla partecipazione politica e alle libertà di espressione e associazione hanno lasciato l'Unione europea senza altra scelta se non quella di ritirare parzialmente le preferenze commerciali. L'Unione europea non rimarrà ad osservare l'erosione della democrazia, la riduzione dei diritti umani e la messa a tacere del libero dibattito. La decisione odierna riflette il nostro forte impegno nei confronti del popolo cambogiano, i suoi diritti e lo sviluppo sostenibile del paese. Per ripristinare le preferenze commerciali, le autorità cambogiane devono adottare le misure necessarie", ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "L'Unione europea è impegnata a sostenere lo sviluppo economico e sociale della Cambogia attraverso le preferenze commerciali. Tuttavia, il rispetto dei diritti umani non è negoziabile per noi. Riconosciamo i progressi compiuti dalla Cambogia, ma permangono gravi preoccupazioni. Il nostro obiettivo è che le autorità cambogiane mettano fine alle violazioni dei diritti umani e continueremo a lavorare con loro al fine di raggiungere questo obiettivo", ha aggiunto il commissario per il commercio, Phil Hogan. A meno che il Parlamento europeo e il Consiglio si oppongano, la decisione di oggi avrà effetto il 12 agosto 2020. (Beb)