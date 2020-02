Pensioni: Durigon (Lega), con stop Quota 100, passo indietro Paese

- Il deputato della Lega Claudio Durigon denuncia che "ci risiamo" e in una nota spiega: "Il Pd è di nuovo pronto a far morire gli italiani sui luoghi di lavoro e a lasciare i giovani perennemente a casa. Non è bastato l'obbrobrio della legge Fornero a rovinare intere generazioni, ora il Pd che votò una legge che fece piangere anche chi la ideò, è pronto a stoppare a Quota 100. Torniamo indietro di 9 anni". Il parlamentare del Carroccio poi segnala: "Barretta vuole mettere fine a Quota 100, ma ignora o fa finta di farlo che grazie principalmente a Quota 100 in un anno abbiamo avuto 285 mila occupati in più rispetto all'anno precedente, nonostante la crescita zero del nostro Paese e un contesto economico drammatico dove a dicembre la nostra industria ha perso il 2,7 per cento. Un ricambio generazionale che con la Fornero era stato dimenticato e che ora rischia di essere nuovamente messo in soffitta da Barretta e da tutto il Pd che rischiano di far morire una delle poche misure di coraggio che avevano mosso la nostra economia, il nostro mondo del lavoro e dato un sorriso a migliaia di persone andate in pensione".(Com)