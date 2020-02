Speciale difesa: Facebook sospende rete di account apparentemente legati a intelligence russa

- Facebook ha annunciato di avere sospeso una rete di account che sarebbero stati usati dall’intelligence militare russa per diffondere notizie false online prendendo di mira l’Ucraina e altri Stati dell’Europa dell’Est. “Anche se le persone dietro a questo network hanno cercato di nascondere la propria identità e il fatto che coordinassero la rete, una nostra indagine ha scoperto che sono collegate con i servizi segreti dell’esercito russo”, si legge in una nota di Facebook. Da tempo Facebook sta cercando di fermare la diffusione di notizie false o di informazioni non verificate. Quella di oggi è l’ultima operazione di questo genere: in Italia lo scorso anno Facebook aveva chiuso decine di pagine che diffondevano notizie false in vista delle elezioni europee. (Was)