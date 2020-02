Speciale difesa: Libia, governo tedesco approva esportazioni armi a paesi coinvolti nel conflitto

- Mentre è impegnato nella mediazione per giungere a una tregua in Libia, il governo tedesco continua ad approvare licenze all'esportazione di armi verso Stati coinvolti nel conflitto in corso nel paese. È quanto si apprende da una risposta dell'esecutivo federale a un'interrogazione presentata da Sevim Dagdelen, deputata di La Sinistra al Bundestag. In particolare, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dal primo gennaio scorso il governo tedesco ha autorizzato vendite di armi e materiali per 4,3 miliardi di euro a Egitto, Qatar, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. La maggior parte delle esportazioni è destinata al Qatar, con armi per 81.400 euro e altri equipaggiamenti per 4,2 milioni di euro. Gli Emirati ricevono dalla Germania armamenti per otre 50.500 euro, la Turchia per 18.600 euro e l'Egitto per 4.620 euro. Le esportazioni verso i tre paesi non riguardano armi da guerra. Per Dagdelen, il governo federale si renderebbe completamente inaffidabile come mediatore” se continuasse ad autorizzare le esportazioni di armi verso i paesi che sono intervenuti militarmente in Libia. “Le consegne di armi ai paesi coinvolti nella guerra in Libia devono essere completamente fermate”, ha affermato la deputata di La Sinistra. (Geb)