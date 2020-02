Speciale difesa: esercito Usa aprirà nuovo quartier generale in Europa in funzione antirussa

- Le forze armate degli Stati Uniti si preparano ad aprire un nuovo quartier generale in Europa. L'obiettivo è quello di contrastare possibili minacce provenienti dalla Russia. Oggi, mercoledì 12 febbraio, a Bruxelles il segretario alla Difesa, Mark Esper, incontrerà i ministri della Difesa dei paesi dell'Europa dell'Est: nel corso della riunione discuterà per capire in quale Stato la nuova base militare potrà essere aperta, scrive il "Wall Street Journal". I funzionari del Pentagono hanno fatto sapere che la nuova sede europea si coordinerà con la base di Fort Knox, in Kentucky, dove le forze armate Usa stanno dislocando più di 600 militari. Circa 200 militari statunitensi saranno invece trasferiti nella nuova sede europea non appena sarà aperta il prossimo autunno. (Was)