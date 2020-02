Speciale difesa: Mbda, completata la seconda fase di test dei missili antinave Marte Er

- l missile antinave Marte Er di Mbda ha completato la seconda fase di test al poligono interforze del Salto di Quirra in Sardegna. Stando a quanto riferisce un comunicato, questo test di lancio ha confermato la progettazione e le prestazioni complessive del missile segnando una pietra miliare nel suo percorso di sviluppo. Rispetto ai primi test di lancio, effettuati alla fine del 2018, sono state testate diverse caratteristiche e funzionalità aggiuntive, fra cui un sistema di navigazione integrato, un fly over di prossimità e altre innovazioni tecnologiche. Il bersaglio è stato colpito dopo un volo di circa 100 chilometri, dopo che il missile è stato spinto al limite delle sue capacità per testarne la tenuta. L’aver colpito il bersaglio ha confermato il comportamento perfetto del missile e il sistema di telemetria ha registrato un'enorme quantità di dati che hanno confermato un ottimo allineamento con i risultati della simulazione. Il programma Marte Er sta procedendo velocemente per soddisfare le esigenze dei clienti e la piena integrazione sulla piattaforma Eurofighter Typhoon. (Com)