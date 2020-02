Russia: introdotta alla Duma una bozza di modifiche alla legge sulla proprietà dei media (2)

- La legge sulla limitazione della quota di azionisti stranieri nel capitale autorizzato dei media russi al livello del 20 per cento è stata adottata nel 2014. Le limitazioni sono state introdotte il primo gennaio 2016. Il governo ha sviluppato modifiche alla legge dopo che la Corte costituzionale, su istanza di parte, ha parzialmente riconosciuto che alcune disposizioni della legge nell'ottobre 2018 non sono conformi alla Costituzione della Federazione Russa ed ha ordinato al legislatore di apportare dei chiarimenti. Le norme sulla quota massima di proprietà straniera hanno anche causato una brusca svalutazione dei titoli della compagnia russa Yandex, che ricade nel campo di applicazione della legge. La caduta dei titoli è stata compensata solo dall'annuncio della successiva ristrutturazione della proprietà di Yandex con la cessione delle quote della banca statale Sberbank ad un Fondo di interesse pubblico. (Rum)