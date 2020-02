Rieti: presentato il nuovo sito internet della Asl

- Il nuovo sito internet della Asl di Rieti è stato ufficialmente presentato questa mattina durante un convegno sul valore della comunicazione pubblica nella trasparenza del servizio sanitario regionale dal titolo “Strumento per creare valore pubblico, un nuovo modo per comunicare Salute”. Presenti il direttore generale della programmazione del Ministero della Salute Andrea Urbani e l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Dg Asl Rieti Marinella D’Innocenzo. "Il nuovo Sito Web è un ulteriore strumento aziendale - si legge in una nota della Asl reatina - in grado di informare e dialogare, in modo semplice e veloce, con i cittadini. Attraverso una mappa interattiva, si potranno geolocalizzare Ambulatori, Distretti e Sedi Cup. Sarà possibile reperire informazioni sulle modalità di prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici, su orari e giorni di attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta e procedere, direttamente online, al pagamento del ticket sanitario e al ritiro dei referti". Una sezione sarà dedicata ai Comuni del territorio ed ai Servizi sanitari particolari, "come ad esempio i Pass di Amatrice e Accumoli, mentre nella sezione news e eventi, sarà possibile consultare comunicati, giornate dedicate alla sensibilizzazione e prevenzione, convegni e contenuti video. L’obiettivo - conclude la nota - è quello di aprire l’azienda ad una comunicazione a 360°, grazie all’utilizzo sinergico del Portale Istituzionale www.aslrieti.it e dei Social Network, supportata dalle nuove App, dallo spazio di “Amministrazione Trasparente” e i contatti, aggiornati in tempo reale, con i Servizi aziendali e tutti i Servizi online". (Com)