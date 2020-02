Nord Macedonia: fonti stampa, premier Spasovski invia mozione sfiducia per ministro Lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ad interim della Macedonia del Nord, Oliver Spasovski, avrebbe inviato al parlamento di Skopje una mozione di sfiducia nei confronti del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Rashela Mizrahi. Lo riferisce l'agenzia "Mia" citando fonti riservate del governo. Domenica scorsa il ministro degli Esteri macedone, Nikola Dimitrov, ha dichiarato di avere ricevuto una nota di protesta dalla Grecia dopo che Mizrahi ha tenuto delle conferenze stampa sotto una targa recante il nome di "Repubblica di Macedonia", nome usato da Skopje prima del nuovo accordo raggiunto con Atene sul nome di "Repubblica della Macedonia del Nord". "Tutti i ministeri si devono comportare in modo professionale, rispettare la Costituzione e lavorare per un futuro migliore del paese", si leggeva sempre domenica in una nota del governo. (segue) (Mas)