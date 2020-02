Nord Macedonia: fonti stampa, premier Spasovski invia mozione sfiducia per ministro Lavoro (2)

- Mizrahi si è giustificata osservando che il suo dicastero non è in possesso di targhe recanti il nuovo nome del paese. Il ministro ha però rifiutato di scusarsi aggiungendo che con il suo comportamento ha "corretto un'ingiustizia storica". Mizrahi ha poi osservato ironicamente di dover "ringraziare" il suo predecessore, l'attuale vice premier Mila Carovska, per non aver ordinato una nuova targa per il dicastero. La stessa Carovska ha successivamente smentito le affermazioni di Mizrahi e mostrato la nuova targa con il nuovo nome sui social network. Mizrahi è ministro nel governo tecnico che dovrà traghettare il paese alle elezioni di aprile dopo le dimissioni presentate il 3 gennaio dal premier Zoran Zaev. (Mas)