Libia: colloqui Bashaga-Di Maio, focus su cessate il fuoco e migranti (2)

- Un'altra tematica affrontata nel corso del colloquio è legata alle migrazioni illegali. Bashaga ha sottolineato che "lo Stato libico sta facendo il possibile per affrontare il fenomeno, la cui soluzione va trovata nel sud della Libia e nei paesi africani da cui provengono migranti che in condizioni di povertà decidono di partire per l'Europa in cerca di una vita dignitosa". Bashaga ha poi aggiunto che "i libici rifiutano l'idea di ricollocare i migranti (in Libia) e la ritengono inaccettabile al pari di ogni altra questione che riguardi la sovranità libica". Il ministro degli Esteri italiano Di Maio, prosegue la nota del dicastero dell'Interno della Libia, "ha affermato che il suo governo sostiene il Gna riconosciuto dalla comunità internazionale". Durante il colloquio, infine, sono state discusse anche "altre questioni di interesse comune", soprattutto in materia di sicurezza. (Res)