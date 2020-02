Speciale energia: Francia, chiudere la centrale di Fessenheim è uno sbaglio ecologico

- La chiusura della centrale nucleare di Fessenheim, ad est della Francia, è uno “sbaglio ecologico”. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro” in un editoriale, ricordando che il primo reattore del sito verrà fermato il 22 febbraio, mentre il secondo sarò bloccato il 30 giugno. Il governo ha deciso di mettere fine alla centrale solamente per soddisfare le richieste degli ambientalisti, ma così facendo la Francia rischia di far aumentare le emissioni di gas a effetto serra. Il nucleare, infatti, è un'energia di massa che emette gas ad effetto serra in quantità estremamente basse e non contribuisce al riscaldamento climatico. Secondo il giornale, la campagna di disinformazione portata avanti per anni dagli ecologisti “dà suoi frutti”. Il nucleare è un'energia che comporta degli aspetti negativi, ma la minaccia del riscaldamento ambientale in questo momento è di primaria importanza. (Res)