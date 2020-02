Speciale energia: Giordania, in funzione a marzo prima fabbrica per “yellow cake”

- La Compagnia giordana per l’estrazione dell’uranio ha completato la costruzione del primo stabilimento in Giordania per la cosiddetta “yellow cake”, il prodotto finale dei processi di concentrazione e purificazione dei minerali che contengono l'uranio. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità giordana per l’energia atomica, Khaled Toukan, annunciando l’entrata in funzione dell'impianto per il prossimo mese di marzo. (Res)