Speciale energia: Germania, il paese intende importare idrogeno verde dall'Africa occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende stabilire un partenariato con diversi paesi dell'Africa occidentale per importare idrogeno verde. In questo modo, il quotidiano “Handelsblatt” riassume il contenuto dell'incontro avvenuto a Berlino tra i ministri della Ricerca di Germania e Niger, Anja Karliczek e Yahouza Sadissou. In particolare, Karliczek ha affermato: “Come petrolio del domani, l'idrogeno verde è una delle maggiori opportunità”. Come spiega “Handelsblatt”, la Germania ha un profondo bisogno di idrogeno come sostituto del petrolio o del gas nei trasporti e nell'industria. Tuttavia, il paese non è in grado di generare sufficienti quantità di idrogeno con le energie rinnovabili. Pertanto, il materiale deve essere importato “da paesi ventosi o soleggiati”. A tal fine, Karliczek ha affermato che squadre di esperti tedeschi si recheranno in 15 paesi dell'Africa occidentale per individuare i siti migliori dove produrre azoto verde e le migliori posizioni per la produzione. Un potenziale atlante dovrebbe essere creato entro la fine dell'anno. Allo stesso tempo, verrà avviato un programma di scambi scientifici tra la Germania e questi paesi africani. Per l'intera iniziativa, il ministero della Ricerca tedesco prevede di stanziare 30 milioni di euro nei prossimi anni. (Res)