Speciale energia: Francia, la Difesa sviluppa l'energia solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa francese si rafforza nel settore dell'energia solare. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, spiegando che la società Photosol installerà mezzo milione di pannelli fotovoltaici ne lla base aerea di Creil, non lontano da Parigi. Nel 2018 il ministero della Difesa si è impegnato a concedere 2mila ettari di terra ai produttori di energia solare entro il 2022. Per questo, il progetto di Creil dovrebbe inaugurare una serie di nuovi impianti. “Effettuiamo un'importante identificazione dei siti, poiché è necessario trovare dei posti compatibili con l'attività militare”, ha detto il sottosegretario al Ministero della Difesa, Geneviève Darieussecq. Il governo in questo modo cerca di rispondere a una richiesta sempre più forte fatta dal settore delle energie rinnovabili. (Res)