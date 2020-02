Speciale energia: Spagna, remunerazione impianti di cogenerazione diminuisce del 35 per cento

- In Spagna la proposta di aggiornare i parametri per la remunerazione delle energie rinnovabili, della cogenerazione e dei rifiuti per il periodo 2020-2025 prevede una riduzione del 14 per cento, circa un miliardo di euro in meno per queste tre tecnologie. In particolare, scrive il quotidiano “Cinco Dias”, a farne le spese sarebbe il settore della cogenerazione. Secondo l'associazione di categori Acogen, la remunerazione regolamentata della cogenerazione per il 2020, rispetto a quella del 2019, diminuirebbe del 36 per cento. Secondo l'opinione di questa associazione, la cogenerazione è “necessaria per raggiungere una visione integrata entro il 2030 e nel 2050 verso la decarbonizzazione dell'economia. Per questo la Spagna deve sviluppare un quadro per contemplarlo nell'interesse di un'industria con altissima efficienza, flessibilità operativa e promozione dell'autoconsumo". (Res)