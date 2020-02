Speciale energia: Spagna, Total entra nel mercato solare spagnolo di Powertis e Solarbay

- La compagnia energetica francese Total è entrata nel mercato solare spagnolo attraverso due accordi con Powertis e Solarbay Renewable Energy che le consentiranno di sviluppare progetti solari da 2 gigawatt (gw). Il gruppo ha acquistato attraverso la sua controllata Total Solar Internacional un portafoglio di progetti fotovoltaici da 1,2 gigawatt (gw) che la spagnola Solarbay sta attualmente sviluppando e che saranno localizzati nelle comunità autonome di Andalusia, Aragona e Castilla-La Mancha. Verrà creata inoltre una joint venture con Powertis, promotore di impianti solari su larga scala in Europa e America Latina, e sarà investito al 65 per cento e al 35 per cento da entrambi i partner per sviluppare altri progetti. (Res)