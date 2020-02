Speciale energia: Germania, onere su energia elettrica aumentato del 70 per cento in dieci anni

- Negli ultimi dieci anni, l'onere di imposte, tasse e prelievi che grava sui consumatori di energia elettrica in Germania è aumentato del 70 percento. Secondo l'Associazione federale per l'energia e le risorse idriche (Bdew), tali costi raggiungeranno probabilmente un totale di 36 miliardi di euro nel 2020. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con 16,48 centesimi per chilowattora, “gli oneri causati dal governo nella bolletta dell'elettricità per le utenze domestiche sono più elevati che mai e hanno rappresentato il 52 percento del prezzo dell'elettricità, pari a 31,37 centesimi per chilowattora”. (Res)