Speciale energia: Spagna, Abengoa ottiene progetto elettrico per impianto minerario Exar in Argentina

- La società spagnola Abengoa ha ottenuto un nuovo progetto per la fornitura di elettricità presso l'impianto minerario Exar di Jujuy, nel nord-ovest dell'Argentina. Abengoa sarà responsabile della fornitura di risorse, materiali e attrezzature necessarie per la costruzione di circa 50 chilometri di linee in 13,2 chilovolt che alimenteranno le pompe per l'estrazione di litio e le stazioni di trasformazione. Abengoa è presente in Argentina da 50 anni, durante i quali ha sviluppato progetti su larga scala in tutti i settori in cui opera, principalmente nell'area della trasmissione e distribuzione di energia. (Res)