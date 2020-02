Speciale energia: Arabia Saudita, azienda indiana L&T o costruirà infrastrutture elettriche nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società indiana Larsen & Toubro (L&T) si è aggiudicata un contratto per la costruzione di infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica in Arabia Saudita. La L&T realizzerà una sottostazione da 380 chilovolt e una rete di distribuzione da 230 chilovolt. (Res)